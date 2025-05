No jugará Gignac ante Necaxa

Redacción

André-Pierre Gignac no sería convocado para los Cuartos de Final ante Necaxa y su participación en una posible Semifinal también está en duda.

El delantero francés continúa en proceso de rehabilitación por la lesión que lo marginó del cierre del torneo regular y no ha mostrado avances suficientes para reincorporarse al grupo, según reportó el periodista de TUDN, Vladimir García.

Durante el fin de semana, el goleador estuvo recibiendo terapia, y este lunes, al arrancar la preparación para la Liguilla, solo realizó ejercicios en gimnasio y trote ligero en cancha, sin integrarse al trabajo con el resto del plantel.

“Gignac todavía no se incorpora al grupo, aún no hace futbol en espacios reducidos y mucho menos interescuadras”, detalló García, quien también indicó que por lo cercano del viaje a Aguascalientes, previsto para este miércoles, el atacante no entrará en la convocatoria para el duelo de ida ante los Rayos.

Además, al no iniciar la semana con futbol formal ni encontrarse en la etapa final de su recuperación, Gignac tampoco estaría disponible para la vuelta en el Estadio Universitario el próximo domingo.

Una fuente cercana al club confirmó a TUDN que el panorama sigue incierto incluso en caso de que Tigres avance a Semifinales: “Su participación en la siguiente ronda también se mantiene en duda”, señaló.

Tigres apostará por Nico Ibáñez y Ozziel Herrera en el ataque ante la ausencia de su referente ofensivo, quien suma seis goles en el torneo y es una pieza clave del esquema de Robert Dante Siboldi.