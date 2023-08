No implican riesgos obras de rehabilitación y saneamiento de la sección “Presa Maravillas”

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Total cumplimiento a las disposiciones de CONAGUA e INAGUA en lo referente a las obras de rehabilitación y saneamiento de la sección “Presa Maravillas” del Río San Pedro, a fin de evitar ningún riesgo mientras las mismas se llevan a cabo y al concluir éstas.

Ello fue señalado por José César García Estrada, director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), quien detalló ‘traemos ya con CONAGUA se han estado en pláticas, digo tanto para el tema de los permisos, para lo que estamos haciendo, estamos de la mano con CONAGUA y con INAGUA se han estado presentando los proyectos correspondiente los proyectos necesarios que nos han pedido pero también muy importante que se ha estado limitando todo lo que es el NAME, como esta marcado, como lo tienen ellos registrado’.

Resaltando, ‘y por supuesto que estamos respetando lo que ellos nos están indicando no estamos invadiendo zona federal, no estamos invadiendo lo que antes era el cauce normal del río al contrario creo que se le va a dar un beneficio a la zona, va mejorar el flujo, al limpiarlo, al no conducir ya aguas negras, al estar en una constante limpieza de basura, de escombro, vamos a estar más al pendiente va a mejorar el flujo y va a ser una zona de esparcimiento en un futuro, seguramente’, mencionando finalmente ante la interrogante sobre si en la zona se cargará peso, ‘claro que no’.