No hubo imposición en elección de ombudsperson: Figueroa

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- El proceso de elección de la nueva ombudsperson ante el pleno legislativo se realizó de manera libre, aseveró la diputada Leslie Figueroa Treviño, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, quien rechazó imposiciones externas para definir el cargo.

“En lo personal conmigo, no. Siempre he intentado mantenerme de manera parcial. Como todo, tengo mis preferencias en los perfiles y al momento de votar así lo he plasmado”, apuntó la legisladora por Morena.

– ¿Qué le van a exigir a la nueva titular?

– Aparte de que le dé seguimiento a las recomendaciones que haga un trabajo de la promoción y defensa de los derechos humanos, pues muchas veces el tema está cuadrado y no hay tanta información. Es realmente respetar la dignidad de las personas.

Este jueves en sesión ordinaria, la Legislatura local eligió por mayoría a Yessica Pérez Carreón como nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de una segunda votación, después que no hubo consenso del pleno en un primer intento.

Figueroa Treviño resaltó que se haya tenido un consenso entre los 27 representantes populares, haciendo el llamado a que este tipo de acuerdos pueda repetirse en el resto de comisiones legislativas.