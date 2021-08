No hubo excusas para faltar a jornadas de vacunación: Ruiz

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- No hubo excusas o argumentos lógicos que justificaran la falta de las personas en las jornadas de vacunación contra el Covid-19 en el estado, señaló el delegado de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes, Aldo Ruiz, quien recalcó que las Brigadas Correcaminos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para inocular a la población.

El funcionario federal apuntó que la mayoría de las personas rezagadas no fueron a sus centros de vacunación más cercanos y cuando les correspondía a sus grupos de edad porque desconfiaron de la marca de las vacunas o porque simplemente no quisieron acudir.

“Siempre hay un rango de población que por equis o ye circunstancias, con respeto lo digo, no he escuchado un solo argumento lógico o justificable de porqué no vinieron. La mayoría de la gente que no vino es porque no le gustaba la marca, otros porque no querían y hasta ahorita se convencieron”, comentó en entrevista.

Mencionó que el incremento de hospitalizaciones entre las personas no vacunadas en los hospitales de Aguascalientes también fue un factor para que la ciudadanía decidiera acudir a las jornadas hasta el último momento

Además, manifestó que durante las últimas semanas se hizo el llamado para que las empresas dejaran salir a sus trabajadores para que pudieran acudir a recibir una de las dosis contra el Covid-19, debido a que ya no se planearán más jornadas de primeras dosis en los centros de trabajo ni en ningún otro municipio.

Por último, expuso que de ahora en adelante, las Brigadas Correcaminos estarán trabajando en colocar las segundas dosis entre los grupos de edad faltantes.

“Lo tenemos que hacer así porque la gente que sí se vacunó cuando le tocó está esperando su segunda dosis, entonces la organización tiene que ser así, pero hoy sí es la última jornada que tenemos para rezago de gente que no se quiso vacunar”