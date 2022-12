No he firmado pipa de la paz con Temo, reconoce alcalde de San José

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alcalde por San José de Gracia, el independiente Luis Manuel Reyes González, afirmó que busca dejar en el pasado la controversia pública que sostuvo con el diputado local del PRD, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, aunque dijo que no volvieron a hablar de manera personal.

“Nosotros haremos lo pertinente para no llegar a ese tipo de situaciones, pero pienso lo de él ya él es punto y aparte. No tengo ningún problema”, declaró el edil, entrevistado en esta ciudad.

– ¿Ya fumaron la pipa de la paz?

– No, no hemos platicado, lo que pasa es que son otras cuestiones fuera de la política.

Antes de asumir como alcalde de la comuna al oriente del estado, Reyes González fue acusado por Escobedo Tejada por supuestas amenazas en su contra, por lo cual habría presentado una denuncia. El ahora edil protestó como presidente municipal en octubre pasado, tras la muerte del alcalde en funciones Armando Rodríguez.

Antes de esa toma de protesta, el diputado del PRD alertó que el entonces alcalde suplente se encontraba vinculado y se le había dictado auto de formal prisión, por lo cual consideró un “riesgo” que asumiera el cargo que sigue ejerciendo. El presidente municipal insistió que no ha sido llamado de nuevo ante instancias judiciales.

“La mera verdad ya no me han dicho nada. Yo estoy cumpliendo con lo mío y con lo que me dijo el juez y hasta ahí”, recalcó.