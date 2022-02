No hay violación a la ley por espectaculares en favor de AMLO

Redacción

Aguascalientes, Ags. -Espectaculares que aparecieron en la ciudad en favor del presidente de la República, el morenista, Andrés Manuel López Obrador para que siga en el cargo promoviendo el sí, de cara al próximo ejercicio de la revocación de mandato el 10 de abril no violan la ley.

El delegado del Instituto Nacional Electoral, INE, Ignacio Ruelas Olvera expuso que algunos de estos están firmados por una organización civil que se denomina “Que Siga la Democracia”, quienes lo pueden hacer al no haber impedimento.

“Los y las ciudadanos podrán dar a conocer su posicionamiento sobre la revocación de mandato por todos los medios a su alcance de forma individual y colectiva, salvo las de radio y televisión”, acotó.

Al concluir Ruelas detalló que en el caso específico de los espectaculares no se violan la ley general ni la constitución, situación que pudieran replicar por la misma vía quienes estuvieran en contra