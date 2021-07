No hay solicitudes para ajustes presupuestales de última hora en municipio Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sin petición formal de ajustes presupuestales por parte de dependencias de la alcaldía, aclaró Jaime Beltrán Martínez, secretario del Ayuntamiento, luego de un anuncio emitido por la Secretaría de Desarrollo Social para posibles adecuaciones antes del cierre de gestión en octubre próximo.

“Todavía no hemos checado o no me ha hecho del conocimiento del tema. Evidentemente habrá que platicarlo también con la alcaldesa (Teresa Jiménez) antes de proceder a algún ajuste presupuestal”, declaró el funcionario en entrevista con elclarinete.com.mx

.- ¿Si hay tiempo de adecuaciones presupuestales cuando ya están en la recta final?

– Tendríamos que checarlo con la legislación si podemos hacer alguna adecuación.

Independientemente de ello, Beltrán Martínez consideró poco viable esa petición luego de puntualizar que al momento se tiene congelado el presupuesto restante en el año, con la finalidad de evitar complicaciones al siguiente ayuntamiento que arranca en octubre.

“Ello para cubrir los tres meses del arranque de la administración que viene y darle certeza que podrán ejercer recursos para el resto del año”, mencionó el secretario capitalino.

El pasado miércoles 23 de junio, Raquel Soto, titular de Desarrollo Social del municipio, había adelantado en conferencia de medios la posibilidad de solicitar un ajuste financiero para su dependencia capitalina, en alrededor de un 40 por ciento del presupuesto inicial que manejó.