No hay riesgo por fallas en el nuevo hospital de Pabellón de Arteaga 

Redacción

Aguacalientes, Ags.-Tras la confirmación de continuidad en la construcción del hospital de Pabellón de Arteaga, la alcaldesa Lucero Espinoza, aseguró que no se tienen riegos por fallas geológicas.

“Fíjate que se hizo el estudio y las fallas no pasan por el hospital, pasan por un costado y se tienen considerado dentro del estudio que se hizo para determinar su construcción.

La primer edil dijo a comunicadores que la abordaron el el centro de la capital que están esperando que concluya el proyecto técnico para iniciar con las obras.

“Todavía no inician obra, pero si está el proyecto para que se realice con un presupuesto por arriba de los 900 millones de pesos con presupuesto federal”.

Mencionó que será un hospital de trauma, tras determinar que la carrera 45 Norte es una de las vialidades con mayor número de percances.

Finalmente, habló de que el municipio que encabeza podrá de su parte a través de la construcción de vialidades en torno al nosocomio.