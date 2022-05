No hay repunte de contagios de covid atribuibles a la FNSM: Piza 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el responsable del Instituto de los Servicios de Salud en el Estado de Aguascalientes (ISSEA) Miguel Ángel Piza Jiménez, que no hay un repunte en casos de covid que sean atribuibles a la feria nacional de San Marcos recién concluida.

“Si hubiéramos tenido un repunte ya teníamos más de 15 días de que inició la feria y hubieran empezado a brotar los primeros casos”, comentó.

El galeno subrayó que esperarán los siguientes 15 días para ver hacer un análisis del comportamiento en casos, además de tener un conteo más real que permita determinar si se tuvieron o no impactos por la verbena.

Advirtió que la pandemia sigue activa, por lo que exhortó a la población a no caer en confianzas y continuar con las medidas preventivas.

En última instancia comunicó que actualmente hay un reporte de ocho pacientes hospitalizados, sin embargo la mitad están aún en calidad de sospechosos, por lo que la pandemia continúa controlada.