No hay reportes de contagios tras regreso a clases presenciales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Ulises Reyes Esparza que no hay reportes de contagios por covid entre maestros y alumnos, tras el regreso a clases presenciales.

“En estos momentos no tenemos notificación de contagios, seguramente si se hayan presentados, no lo descarto, pero están siendo controlados en el tema del instituto de salud con las pruebas o el aislamiento de tal suerte que no hay nada de qué alarmarse”, presumió.

De igual manera aseveró que en a la segunda semana del regreso a clases prácticamente el 100% de las escuelas están ya trabajando en presencial, observando que se traían 35 planteles que por sus condiciones no se habían incorporado, mismas en las que se está trabajando para que a la brevedad estén operando de manera normal.

“Prácticamente en las escuelas particulares regresaron al 100%, hablamos de más de 380 colegios y en el caso de las públicas también, aunque en el caso de los maestros los únicos que no volvieron fueron aquellos que tenían alguna enfermedad, gravidez o que estaban exentos por motivos justificables que fueron los menos”, finalizó el funcionario estatal.