No hay reemplazo para Beltrán: Montañez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Aún no se tiene posible relevó de Jaime Gerardo Beltrán Martínez, como titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, aunque se reconocen sus aspiraciones a una magistratura, afirmó el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro.

Cuestionado sobre ello, el primer edil panistas añadió ‘bueno, si me comentó que pues él estaría levantando la mano y bueno, pero hasta este momento digamos que todavía no hay alguien que pudiera reemplazarlo, si ese escenario se llega a dar, pero sí me comentó su inquietud de que él, pues que él tiene deseos de participar’.

Y en cuanto a sí alguien más dejará la encomienda de cara al proceso electoral 2024, el alcalde blanquiazul aseveró ‘fíjese que hasta este momento nadie me ha comentado que quieran separarse, creo que es un poco anticipado, pero pues quizá en los próximos dos o tres meses pueda darse ese escenario siempre hay que estar preparados y pues siempre las áreas independientemente de quien este pues ya la gente sabe cual es el trabajo que tiene que hacer día a día’.