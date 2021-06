No hay quejas ante DH por asuntos relacionados con el regreso a clases en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No hay por el momento quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos relacionadas con el regreso a clases, señaló el presidente del organismo, J. Asunción Gutiérrez Padilla.

-¿Tienen ya alguna queja por aquello de que si el regreso es o no voluntario, que si ya les están cobrando cuotas, o les exigen uniformes o útiles para unas cuantas semanas?

-No, pero si estamos atentos, lo ideal es que este regreso sea terso pero de haber violaciones que atenten contra la dignidad de los educandos o de los padres de ellos estaríamos en condiciones de actuar en consecuencia, sentenció.

Posteriormente el ombudsman comunicó que no son muchas las quejas en materia educativa que han levantado los padres de familia en años anteriores a esta situación de pandemia, sin embargo los casos que se han dado se han atendido de manera oportuna mediante el acompañamiento a los afectados y con asesoría ante las autoridades educativas.

En la parte final de la entrevista apuntó que no llega ni a 10 el número de las quejas en materia educativa que se les presentan en condiciones normales.