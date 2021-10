No hay preocupación ni riesgos por desborde en presas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con todo y que la mayoría de las presas del estado han alcanzado el 100% y algunas inclusive han rebasado ese porcentaje, no existe ni preocupación ni desbordes en las mismas, aseguró el subsecretario de gobierno, Manuel Cortina Reynoso.

“Mira preocupación no hay aunque estamos en constante monitoreo de las mismas, y bueno estamos hablando de que las presas menores son las que están ya llenas pero las grandes aún no”, abundó.

El funcionario estatal recalcó que ha sido un buen año de lluvias donde de entrada se ha rebasado al media anual de precipitaciones que es de 520 milímetros de agua.

Remarcó que aún no concluye la temporada de lluvias por lo que un fuerte aguacero aún puede generar una bajada de agua y poner en aprietos a comunidades aledañas a dichos embalses.

En última instancia afirmó que embalses como la Plutarco Elías Calles aún no alcanza el 50%, sin embargo otras como la 50 aniversario o Mal Paso en Calvillo ya rebasaron la capacidad