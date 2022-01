No hay necesidad de crear fiscalía especializada en feminicidios en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Actualmente, el estado no tiene la necesidad de crear una fiscalía especializada en feminicidios, ya que las unidades que ya investigan estos delitos son suficientes para realizar el trabajo correspondiente, señaló el fiscal Jesús Figueroa Ortega.

En entrevista con los medios, comentó que hasta ahora la Fiscalía General del Estado ha trabajado con la unidad de Homicidios para dar con los responsables de los feminicidios registrados en la entidad, y no se han visto desbordados en ese sentido.

“Nosotros lo estamos trabajando con la unidad de homicidios porque el número de casos no representa ningún problema, desde luego la unidad de homicidios está utilizando los protocolos, siguiendo los lineamientos que nos marca el propio código. No hemos tenido conflictos; yo no le veo ahorita necesidad de crear una fiscalía especializada pero si se diera la necesidad, pues sí la crearíamos”

Comentó que Aguascalientes cerró el año 2021 con un total de 9 feminicidios, cifra similar a la registrada en 2018, con un total de 8, e indicó que aunque cada uno de los casos es preocupante para la sociedad, la autoridad aún tiene la capacidad de trabajar e investigar estos hechos sin una unidad especial.

Para concluir, mencionó que en las próximas horas la fiscalía dará a conocer más información sobre las investigaciones en torno al último feminicidio ocurrido en Aguascalientes, específicamente en el municipio de Jesús María, el pasado 15 de enero.