“No hay nada que esperar de visita de AMLO por Aguascalientes” : Báez

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- No se espera nada de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado por Aguascalientes, aseveró Gustavo Báez Leos, líder estatal del Partido Acción Nacional.

“No hay nada que esperar, hay mucho que exigir. Si nos va presumir sus cachitos, es perdedera de tiempo. La verdad no esperamos que haga nada”, resumió.

Entrevistado en el Congreso del Estado, el también diputado blanquiazul exigió que López Obrador no se olvide de Aguascalientes en cuanto a los recursos presupuestales.

“Que no se olvide de Aguascalientes. Lo invitó el gobernador (Martín Orozco) en su momento porque parece que no le interesa, pero que vea que es un estado pequeño en territorio pero grande en economía”, comentó.

Báez Leos descartó manifestaciones convocadas por el PAN para la gira presidencial, “la verdad es que no no buscamos que le vaya mal al presidente, pero la realidad es que el país no tiene rumbo”.

López Obrador estaría de visita el próximo sábado por el municipio occidental de Calvillo, para evaluar los programas de bienestar.