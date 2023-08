No hay marcha atrás en salida de VEOLIA es “una decisión tomada”

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- ‘Si decimos que el municipio va a tomar el servicio, el municipio lo va a tomar’ sentenció el alcalde capitalino, Leonardo Montañez Castro, al negar que exista posibilidad alguna de que VEOLIA mantenga la prestación del servicio de agua, pasado el 21 de octubre del 2023.

En este sentido puntualizó ‘incluso nosotros estamos en el plazo legal que marca el título de la concesión, el título de concesión establece que bueno si ellos deseaban permanecer tenían que solicitarlo con 180 días previos a la conclusión y nosotros estamos dentro de ese plazo legal, si, estamos cumpliendo con todo el tema legal y desde luego pues también seguimos trabajando, seguimos trabajando hasta el día 21 de octubre de este año’.

Y luego tajante refirió ‘ya es una decisión, digo es una decisión tomada, es una decisión tomada y aprovecho porque hay quienes han querido sacar o desvirtuar este tema, al decir que no es cierto, que solamente, que vamos finalmente a terminar dando el servicio a otra empresa’.

Posterior a ello el jefe de la comuna afirmó, ‘entonces si quiero decirles a quienes piensan eso que están equivocados, en mi vida me he conducido siempre con congruencia, y si decimos que el municipio va a tomar el servicio, el municipio lo va a tomar, no es una empresa, no es un negocio, sino que los excedentes que se generen se van a reinvertir y el llamado también es a la sociedad que quien tenga su servicio regular que paguemos de manera regular, porque hay muchas inversiones que se estarán haciendo en rehabilitación de drenajes, principalmente¡.

Luego de ello destacó, ‘pero sí decirles que esta es una decisión seria y que es una decisión que así, pues ahora sí que así lo ha tomado el Ayuntamiento y que el servicio, pues simple y sencillamente lo retome el municipio de Aguascalientes, a través de un consejo ciudadano como ya todas y todos lo conocen’.

Para culminar aseguró que la prestación del servicio ‘no tiene por que colapsar, porque pues para eso nos estamos preparando pero desde luego que también sabemos que es un gran reto, y bueno nos encontramos trabajando precisamente para minimizar riesgo, si, estamos trabajando para minimizar riesgos, tampoco quiero decir con esto que es un día de campo, porque no lo es, pero estamos trabajando todo los días para minimizar riesgos a la hora que tomemos el servicio’.