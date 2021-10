“No hay izquierda en México”: Carlos Bracho

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- “No hay izquierda en este país”, sentenció Carlos Bracho González, actor de profesión pero quien también impulsó la creación de partidos políticos ajenos al sistema del PRI que dominó varias décadas del siglo pasado.

Entrevistado en esta ciudad, donde nació en 1937, Bracho González lamentó el estancamiento que vive México a comparación de otras naciones que inclusive quedaron en situación financiera adversa tras la Segunda Guerra Mundial.

“Soy un crítico duro de todo lo que sucede en mi país, pues aún somos tercermudistas y lo he dicho una y otra vez como político, que Alemania después de 75 años que estaba destruida totalmente, hoy es una potencia mundial y nosotros con tantos años de soberanía somos de tercer mundo”, apuntó.

– ¿Qué opinión le merece esta unión entre PRI, PAN y PRD?

– Mal pues, repito, no estoy de acuerdo con nada que destruya todos los legados que tenemos.

Bracho González, quien se define de formación marxista, ha sido un militante activo de izquierda que le llevó a participar en la fundación del Partido Mexicano Socialista y el Partido de la Revolución Democrática, instituto por el cual fue candidato a senador por Aguascalientes en 1994; pero luego renunció al Sol Azteca en 1999 cuestionando el rumbo que tomó el partido.

“Soy un intransigente de la política. He tenido problemas políticos en mi sindicato de actores pues tengo una posición y no me llevo bien. En la ANDA denuncié a Julio Alemán y David Reynoso (ex dirigente del gremio) por borrachos y rateros, pero siempre me consignaron de comunista. Me hace ser un tipo raro”, subrayó.

Bracho fue objeto de un homenaje en el Teatro Morelos, por parte de la presidencia municipal, con motivo del aniversario de la ciudad.