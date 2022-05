No hay irregularidades en licencia del Fiscal de Aguascalientes: Rojas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En entrevista colectiva el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Rojas García, aseguró que no hay irregularidades en la licencia solicitada del Fiscal Jesús Figueroa Ortega como juez del Poder Judicial.

Luego de que trascendiera que el Consejo de la Judicatura revisaría los términos y el estatus que guarda la licencia interpuesta ante el Poder Judicial para desempeñarse en el cargo de fiscal estatal, Rojas García precisó que son revisiones que se realizan de manera rutinaria en los servidores públicos que solicitan algún permiso.

-¿Entonces no se encontró alguna inconsistencia como para revisar la licencia?

-Ninguna, y lo voy a decir claro, no sólo en el caso del fiscal sino de todos los servidores públicos del Poder Judicial que prestan sus servicios temporalmente en otras dependencias tenemos la política simplemente revisarlas y luego ir autorizando los permisos conforme se vaya requiriendo.

Al concluir reveló que son un par de jueces, incluido el propio fiscal quienes mantienen sus licencias al cargo para desempeñar otras funciones como servidores públicos, reiterando que están en regla.