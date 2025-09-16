“No hay injerencia posible”: Sheinbaum defiende soberanía en desfile

Redacción

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó el Desfile Cívico Militar por el 215 aniversario del Grito de Independencia para enviar un mensaje claro sobre la soberanía de México: ninguna potencia extranjera puede intervenir en los asuntos del país mientras su pueblo permanezca unido y consciente de su historia.

Este es el primer desfile de 16 de septiembre presidido por una mujer como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

Durante su mensaje, Sheinbaum subrayó que México es un país fuerte gracias a la determinación de su pueblo y que ninguna intervención extranjera podrá imponerse. “Hoy con gran entereza, es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia y por ello ninguna injerencia es posible en nuestra patria. Nada detiene una nación cuando es su pueblo quien la sostiene y la defiende con orgullo y cuando hay un Gobierno que no se aleja de su pueblo, de la justicia, de la democracia”, afirmó.

La Presidenta recordó que en 2025 propuso al Constituyente una adición al artículo 40 de la Constitución para garantizar que bajo ninguna circunstancia se acepten intervenciones que vulneren la soberanía nacional, incluyendo golpes de Estado, intromisión en elecciones o violación del territorio por tierra, mar, agua o espacio aéreo.

El desfile reunió a 16 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, entre ellos 5 mil mujeres, quienes encabezaron los principales agrupamientos junto al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo. “Es un orgullo y emoción para los integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional participar en un desfile presidido por una mujer jefa de Estado”, señaló.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, enfatizó que la institución mantiene su compromiso con la verdad, la justicia y la honestidad. “Jamás fue para nosotros opción el disimulo; porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta”, indicó.