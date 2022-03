No hay identificados niños transgénero en planteles educativos de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Ulises Reyes Esparza que no se tienen identificados en planteles educativos casos de niños transgénero.

Reconoció que lo que se tienen son casos de menores que no se identifican con su sexo biológico, mismos a los que se les está canalizando a instancias especializadas para que les den el acompañamiento, asesoría y atención.

“Teníamos identificado un caso en donde un joven quería ingresar al sanitario de las mujeres, sin embargo se platicó con los padres y con este mismo en donde se le expuso que no se trataba de señalarlo y menos exhibirlo y menos transgredir sus derechos, haciéndole notar el derecho que también tenían las señoritas a los sanitarios, por lo que no pasó a más”, aseveró.

Para concluir el responsable de la política educativa expresó que en estos casos se trabaja con especial cuidado para no vulnerar sus derechos, insistiendo en que ya se tienen protocolos establecidos para darles la atención dependiendo la circunstancia, donde se han presentado ya algunos casos relacionados con maltrato y abuso que les obliga a dar larte hasta la fiscalía.