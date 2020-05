No hay fechas para reabrir restaurantes en el municipio de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No hay fecha para reabrir restaurantes en el municipio de Aguascalientes, subrayó el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Claudio Innes.

Tras indicar que se trata de uno de los sectores más golpeados por los efectos económicos del Covid-19, apuntó que si bien no hay fechas oficializadas por la autoridad municipal para su reapertura, se está trabajando ya en los protocolos sanitarios para cuando se les de luz verde.

El empresario restaurantero adelantó que acorde a la nueva “normalidad” todos los establecimientos se tendrán que adaptar a una serie de medidas, entre ellas comenzar de arranque a operar a un 50% de su capacidad, instalar mecanismos de sanitización y limpieza exhaustiva hasta el último rincón de los establecimientos y comprar termómetros de pistola para medir la temperatura al ingreso tanto de personal como de comensales.

Sin precisar el número de trabajadores totales que emplea el sector, mencionó que no hay ahora reportes de recorte de personal, ni cierre de negocios, aunque esto se verá al momento de que reaperturen, adelantando que si se prevé que habrá algunos que ya no suban cortinas o que echen mano de recortes de su plantilla a no operar al 100%.