No hay duplicidad de actividades entre DIF y Secretaría de la Familia: Macías

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se repiten tareas entre las dependencias estatales enfocadas a temas sociales, aseveró la diputada Nancy Macías Pacheco, luego que el gobierno local cuenta con una Secretaría de la Familia y un organismo como el DIF que en teoría tienen tareas parecidas.

“Mucho se me preguntaba si no era una duplicidad entre el DIF Estatal y la Secretaría de la Familia y sabemos que no. La Secretaría de la Familia es quien precisamente coordina que no se dupliquen las actividades como los presupuestos”, expresó la también presidenta de la comisión de la Familia en el Congreso del Estado.

Macías Pacheco sí consideró necesario apoyar más a la secretaría que recién fue aprobada el año pasado por la pasada legislatura, luego que fue un proyecto anunciado en campaña por el actual gobierno.

“Desde las leyes necesitamos darle brazos a la Secretaría de la Familia, proveer de las herramientas necesarias para que pueda trabajar”, abundó quien también fuera titular del propio DIF estatal.

Macías citó que esa coordinación de la Secretaría de la Familia abarca a dependencias como el Instituto de la Juventud, el Instituto de las Mujeres o el citado DIF.