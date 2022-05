No hay despidos de médicos contratados por pandemia en Aguascalientes: ISSEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los 260 médicos que fueron contratados para reforzar la atención por la emergencia sanitaria del covid continúan vigentes y no han sido despedidos, aseguró el titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez.

-¿En México a los doctores que contrataron para el covid dicen que les reincidieron sus contratos, con los de aquí que ha pasado?

-Todo el personal que se contrató para la pandemia sigue vigente con nosotros, inclusive vamos a contrae 17, por el contrario no no hemos despedido a nadie.

Más adelante el galeno explicó que el Insabi quien rige el sistema de contratación no ha cancelado ninguno de los contratos vigentes para Aguascalientes.

De igual manera Piza sostuvo que en caso de los facultativos que habrán de contratar son médicos que renunciaron porque se fueron a la especialidad o porque tenían incompatibilidad de horario en sus turnos y tuvieron que definirse por una sola institución ya sea federal o estatal para prestar sus servicios, luego de que el Insabi ya no les permite estar en dos sistemas a la vez.

Por último remarcó que mientras la pandemia continue vigente no habrá despidos de profesionales de la salud.