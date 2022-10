No hay delito que perseguir tras explosión de tortillería en Jesús María: Figueroa 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La explosión de una tortillería en el municipio de Jesús María con saldo de 12 lesionados y hasta ahora dos muertos fue accidental, por lo que no hay ningún delito que perseguir, sostuvo el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega.

-¿Fue accidente completamente?

-Si, las causas que se determinaron no fueron provocadas por algún ser humano que es lo que nosotros podríamos imputar como un hecho delictivo y no fue así.

Más adelante el fiscal estatal explicó que se trató de una acumulación de gases y un descuido de los propietarios del negocio, insistiendo que aún con ello no hay ningún hecho delictivo.

Finalmente Figueroa Ortega confirmó un segundo fallecimiento de este evento, mientras en el caso del resto de los heridos tiene conocimiento de que algunos continúan aún internados en distintos nosocomios locales e internacionales.