No hay condiciones para un regreso a clases en mayo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) en Aguascalientes Ramón García Alvizo, dijo que no hay condiciones para un regreso a clases en mayo como lo propone la autoridad estatal.

Acto seguido antoó que el magisterio no se niega de ninguna manera a volver a las aulas, sin embargo ello sucederá cuando se den las condiciones que se han puesto sobre la mesa y que tienen que ver con semáforo verde, vacunación total en primera y segundas dosis y que se de un regreso escalonado.

Más adelante García Alvizo recalcó que no quieren un regreso precipitado, donde el riesgo es que se tengan graves consecuencias en materia de contagios,según advirtió.

Si bien el único estado que ya vacunó a todo su personal educativo es Campeche quien inclusive ya cumplió tres meses en semáforo verde, ni siquiera ellos han regresado a las aulas al estar en el último paso que es la revisión de cada uno de los planteles educativos tras un año de estar cerrados, aseveró.

“Insisto en no precipitar las cosas, vayamos paso a paso para tener un regreso seguro, pero si insistir que yo veo complicado en volver ya en mayo y así lo hemos hecho saber a la autoridad, por lo que no podemos hablar de fechas definidas”, concluyó.