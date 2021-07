No hay condiciones para realizar en estos momentos eventos masivos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No hay las condiciones en estos momentos para la realización de eventos masivos en Aguascalientes, sostuvo el delegado del bienestar, Aldo Ruiz.

Si bien se tienen avances en el tema de la vacunación y se pude avanzar de manera fuerte en este mes, continúa sin haber condiciones para eventos tumultuarios, remarcó.

“Yo llamaría a que no hubiera eventos de grandes concentraciones ajenos a los de vacunación, pero si avanzamos bien creo que pudiéramos volver a una normalidad, si y solo si la gente se vacuna”, expresó.

Al final sobre la aplicación del carnet para ingresar a algunos lugares, mencionó que debería ser un aliciente para obtenerlo hasta no completar el esquema con mecanismos que eviten cualquier riesgo de falsificación.

“El carnet puede ser un incentivo para que la gente se vacune, que él mismos sea para motivar a las personas a completar su esquema, pero no tanto que se vuelva como una especie de obligación”, concluyó.