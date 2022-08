No hay condiciones para generar campañas de ofertas o descuentos para el regreso a clases: Canaco 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Dada la situación económica por la que atraviesan los comercios, difícilmente hay las condiciones para que aquellos relacionados con el regreso a clases realicen campañas de ofertas o descuentos, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Miguel Ángel Breceda Solís.

En conferencia de medios aseguró que el sector comercio y servicios ha sido el que menos ha crecido en el último trienio, donde los negocios no están a la par en los que se está acelerando la inflación que los está ahogando.

“Hace algunos días alguien me preguntaba si la Cámara de Comercio estaba dispuesto a hacer descuentos o ofertas ahora que viene la cuestión del regreso a clases y pues la respuesta fue que sería difícil”, remarcó.

Insistió en que no hay las condiciones económicas y menos en un sector como es el relacionado al regreso a clases que fue el último en reactivarse para presionarlos y exigirles alguna campaña donde sacrifiquen ganancias.

“Claro que en lo particular si alguien quiere generar sus propias ofertas lo puede hacer, pero como cámara insisto que no se les obligará”, recalcó.

Para concluir aseveró que son los servicios los que menos han crecido con apenas un 3%.