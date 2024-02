No hay alarma en Aguascalientes por casos de covid 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el secretario de salud estatal, Rubén Galaviz Tristán, que los casos de covid en el estado se mantienen bajo control y no existe una situación de alarma.

En entrevista colectiva el galeno, detalló que los escenarios son distintos a los que se esperaban previo a la llegada del invierno, con números de contagios muy por debajo de la proyección.

Acto seguido, reveló que en el reporte de hoy se tiene un solo caso de un menor que se encuentra encamado en el Hospital Hidalgo, afortunadamente sin ningún riesgo.

“Nos tranquiliza que tenemos en los mínimos niveles la ocupación hospitalaria por esta causa, sin embargo, no hay que bajar la guardia”, compartió.

Al concluir Galaviz Tristán, recomendó no bajar la guardia y en el caso de las personas con alguna comorbilidad utilizar el cubrebocas, lo mismo que aquellos que presenten cuadros de enfermedades respiratorias, no automedicarse y ante cualquier síntoma acudir al médico.