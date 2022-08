No han reportado a la Canaco “cobro de piso”: Breceda

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Miguel Ángel Breceda Solís, aseguró que no se han registrado casos de cobro de piso de la delincuencia en el sector.

-¿Se han registrado aquí en Aguascalientes hacia los comerciantes casos de cobro de piso o actos violentos?

-No, lo digo rotundamente que no porque así es.

El empresario mencionó que existe un contacto cercano con las autoridades de seguridad pública estatales y municipales, mismos que atienden cualquier situación que se presenta de menta inmediata.

Finalmente el dirigente de los comerciantes organizados en la entidad, acotó que a diferencia de otras entidades donde la delincuencia ha vandalizado comercios llegándolos hasta a incendiar, en Aguascalientes ese tipo de casos no se dan.