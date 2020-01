No habría irregularidades en concesiones de extracción de agua en favor de CLT

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El ex delegado de la Comisión Nacional del Agua y actual Secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua en el gobierno del Estado Julio César Medina, refirió que no ve irregularidades en las concesiones de extracción del agua en favor del ex gobernador Carlos Lozano y de otros políticos del estado.

Luego de un informe de la organización de Mexicanos Contra la Corrupción donde se señalara la molestia de vecinos del rancho del ex mandatario estatal priista por la falta del vital líquido, mientras este contaba con sus propias concesiones de agua, el funcionario estatal explicó que las transmisiones de derechos son una posibilidad que permite la propia Ley Nacional de Aguas, mientras cumplan con una serie de requisitos.

Hizo mención a que cuando él estuvo al frente de Conagua se hizo un proceso para atender el rezago en cuanto a trámites, por lo que se realizó una revisión exhaustiva de todos los requisitos, cumpliéndose con los mismos y sin advertir de irregularidades.

-¿Entonces no hubo influencias, porque luego era la molestia de la gente de que hay comunidades que no tienen agua y hay personajes políticos que si tienen acceso?

-Si, yo creo que para esto lo que hay que entender es justamente que la Ley Nacional de Aguas indica que la transmisión de derechos es una cuestión permitida en los títulos de concesión, muchas personas tienen estos y datan de de muchos años y la ley les posibilita a que si así lo requieran transmitan sus derechos mediante notarías públicas.

-¿El que no paguen por el uso del agua para uso agrícola también viene en la ley?

-La ley de Aguas nacionales considera que el uso agrícola esta exento de pago.