No habrá un regreso precipitado a clases en Aguascalientes: SNTE

Redacción

Aguascalientes, Ags,- El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en Aguascalientes Ramón García Alvizo, sostuvo que no habrá un regreso precipitado a clases.

Tras el anuncio del gobierno estatal de que a partir de la siguiente semana la entidad pasará a semáforo covid verde, el dirigente magisterial subrayó que se revisará este tercer requisito puesto sobre la mesa para regresar a las aulas.

“Lo que sí insisto es que no habrá un regreso precipitado ni en todos los niveles al mismo tiempo, será un regreso escalonado y gradual que estaremos revisando en el primer momento en que cambie el semáforo a verde”, puntualizó.

Expresó que por encima de todo está la salud de maestros, alumnos, padres de familia y personal de apoyo, por lo que estarán pendientes de que se cubra la parte de los protocolos sanitarios en los planteles.

Posteriormente García Alvizo señaló que no se tomarán decisiones a la ligera, por lo que se sentara a platicar con el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes para ver qué es lo que todos en en contemplado y sobre todo el cómo lo planean y hacer una revisión municipio por municipio y plantel por plantel sobre las condiciones que hay en estos para un regreso seguro.

“Claro que no nos negamos ni nos oponemos para regresar, sin embargo debemos buscar que existan las condiciones de seguridad para todos”, concluyó.

Sobre un regreso en educación media y superior este lunes, expuso que no habrá tal al estar revisando apenas los mecanismos para un retorno y las condiciones de los planteles.