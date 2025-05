No habrá sanción para Natanael Cano en Aguascalientes: Arámbula 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado dejaría de contratar artistas que no respeten el veto a narcocorridos, como incurrió el cantante Natanael Cano en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, adelantó el secretario estatal de Gobierno, Antonio Arámbula López quien, no obstante, descartó entrar en controversias legales con el intérprete.

“Si esas personas hacen eso, el gobierno va a tratar de no contratar en eventos públicos a estas personas y se perderán algunos contratos”, declaró el funcionario en entrevista.

– ¿Se sancionará al artista?

– No vamos a tomar represalias. Se platicó con él, se portó bastante bien, nos pasó su repertorio de canciones. Hubo una comisión que revisó las canciones. Creo que él vio tan buena disposición que dijo me voy con la última y pensó que no iba a pasar nada. Queda el antecedente de que no se puede permitir.

Conocido por sus corridos tumbados, Cano interpretó el sábado en Aguascalientes las canciones que le han ganado celebridad y hasta hizo alusión al pedir “respeto al 701”, clave numérica con la que se identifica a Joaquín Guzmán Loera, actualmente detenido en Estados Unidos. Esto no cumplió con la prohibición a canciones que hacen apología al delito, aprobada por el Congreso del Estado desde el pasado 16 de abril y que prevé sanciones penales.

– ¿Referir al 701 es apología del delito o no?

– Habrá que revisar y pedirles a los encargados que vean el tema.

Arámbula López destacó el operativo de seguridad en el Palenque de la Feria y evitar incidentes entre el público, como ha ocurrido en otros conciertos.

Cabe mencionar que antes del inicio de la Feria Nacional de San Marcos, algunas autoridades como el Secretario de Seguridad Antonio Martínez, habían adelantado la detención a cantantes que pudieran interpretar narcocorridos en la ciudad.