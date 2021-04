No habrá regreso a clases pronto en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Martín Orozco gobernador del estado, advirtió que por lo pronto los maestros no aparecen en la siguiente fila para vacunación contra el covid-19, según la federación.

-¿Para el sector educativo que avances hay entonces?

-Es el tema, no se ve que estén en la siguiente fila los maestros, porque se está hablado de segunda dosis para adultos mayores y de población de 50 a 59 años.

Más delante el panista, expuso que insistirá para que los maestros sean inoculados lo antes posible y así poder regresar a clases presenciales.

-¿Y para segunda dosis para adultos mayores se abrirán nuevamente todos los centros de vacunación?

-Para 60 y más estos fueron suficientes, pero si estamos considerando abrir más en el momento en que vacunemos a un rango de edad en donde se tenga más población en base al INEGI; por darles un ejemplo sería en población de 30 a 40 años, nosotros no tenemos problemas por acondicionar más espacios, concluyó.