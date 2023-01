No habrá NFL este año en México

La NFL informó que en 2023 no habrá partido en México debido a las renovaciones que se le harán al Estadio Azteca de cara al próximo Mundial y donde el coloso de Santa Úrsula será una de las sedes para la triple inauguración que se realizará de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá.

Peter O’Reilly, ejecutivo de la National Football League, informó que no habrá juego de NFL en la Ciudad de México y eso abrirá la puerta para que Alemania reciba dos partidos en el 2023, recordando que el 2022 marcó la primera presentación del futbol americano estadounidense en tierras germanas, llevando a los Buccaneers de Tom Brady.

La NFL previamente había anunciado planes de celebrar partidos de temporada regular en Alemania hasta el 2025, con las ciudades de Munich y Frankfurt alternándose el evento.

El mes pasado el juego entre San Francisco y Arizona representó el quinto partido oficial de la NFL en México y el primero tras dos años suspendido por la pandemia del COVID-19, recordando que los enfrentamientos previos ocurrieron en 2005 también con Niners y Cardinals, en 2016 con Texans vs Raiders, en 2017 con Patriots vs Raiders y en 2019 con Chiefs vs Chargers.

Las obras de remodelación que se le hará al Estadio Azteca están planeadas para comenzar en el segundo semestre del 2023, fechas para las que América y Cruz Azul, que son locales en el recinto en la Liga MX, tendrán que mudarse.

