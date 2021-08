No habrá mejoras en el transporte público de Aguascalientes mientras sigan vicios de raíz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El proyecto de movilidad ha dejado mucho que desear en la entidad en donde mientras continúen los viejos vicios de ATUSA difícilmente habrá mejoras, sostuvo el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Sánchez Nájera.

El líder perredista mencionó que así se trate de YoVoy o ADO mientras no se ofrezca un servicio de calidad difícilmente harán que la población se vuelque hacia sus unidades y se mejore su economía.

“No se han visto cambios y seguimos viendo las mismas problemáticas que en sexenios pasados como el hecho de que los camiones siguen sin pasar a tiempo, unidades que no cumplen sus rutas completas, camiones en mal estado, entre otros vicios que molestan al usuario”, reprochó.

En última instancia Sánchez Nájera quien en su momento como legislador impulsó la Ley de Movilidad, reprobó la inversión que se hizo en costoso equipo para monitorear en tiempo real las unidades, el cual no han sabido utilizar para mejorar la calidad del servicio que quedará en ciernes por lo que le resta de tiempo a esta administración estatal, concluyó.