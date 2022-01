No habrá más licencias para la realización de bailes en Jesús María 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante el incremento en contagios por covid, el alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula instruyó a no otorgar más licencias para bailes masivos a partir de este momento.

“Lo bailes que ya tenían sus licencias para estos días pues van a seguir, pero he dado al instrucción que de ya no se otorguen más permisos para estos a partir de este momento, obviamente que los que ya no se pueden cancelar deberán de limitar los aforos y reforzar las medidas sanitarias”, recalcó.

De igual manera el primer edil dispuso la cancelación del tradicional desfile de Reyes y a cambio se realizarán pequeños eventos en las comunidades rurales para entregar las roscas.

“Ese desfile que realizábamos en la plaza y que está masivo se cancela, creo que estamos tomando medidas realizando eventos más pequeños y pulverizados”, lamentó.