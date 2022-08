No habrá más ampliación al presupuesto del IEE:Morán 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de gobierno, Enrique Morán Faz, cerró cualquier posibilidad de que esta administración saliente amplíe el presupuesto al Instituto Estatal Electoral y pueda concluir con sus pendientes.

-¿Entonces ya no habría posibilidad? ¿Por qué el congreso del estado ya dijo que no les podían dar recurso y los mando con ustedes, ocupan 6 millones de pesos?

-Tengo entendido que es menos, porque en la última revisión que hicimos con el titular del instituto ellos vieron que ahí tenían dinero de otras partidas y con una reclasificación de las mismas de 6 millones que presentaron como una necesidad se bajó hasta los 3 millones de pesos.

Posteriormente Morán anotó que si bien el gobierno del estado les apoyó este año con algunas partidas, en estos momentos a punto de cerrar la administración de Martín Orozco Sandoval ya no habría ninguna posibilidad de poderles apoyar.