No habrá marcha del Orgullo Gay en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se cancelará la marcha del Orgullo Gay en Aguascalientes programada para el 20 de junio de este año, debido a la situación que priva por el coronavirus.

Mediante sus redes sociales, Efraín Muro integrante del Colectivo SerGay en Aguascalientes, indicó que no se quiere exponer a contagios por Covid-19 ni a los participantes, ni a los asistentes en lo general a esta marcha que ya se ha convertido en una tradición para ellos.

“Este año el 20 de junio no se va a hacer por obvias razones, pero estamos viendo y analizando si la podemos realizar en alguna otra fecha que sea importante o significativa que podría ser el 4 de agosto en el inicio de todo este movimiento”, expuso.

Sin embargo, mencionó que a como se vaya viendo la evolución de los contagios, será como vayan determinando alguna otra fecha en particular.

Descartan algún tipo de evento virtual como se está programando en otras entidades, donde la esencia del evento es justamente el salir a las calles.

“Vamos a marchar, ya sea en agosto, en febrero o cuando la enfermedad lo permita, pero de lo que estamos seguros es que volveremos a salir a las calles los gays, lesbianas, trans y demás, en un ambiente de colorido y alegría”, sostuvo.