No habrá ley seca en Jesús María por fiestas patrias

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El municipio no aplicará una ley seca por motivo de las fiestas patrias, por lo que los comerciantes podrán seguir con la venta de estas bebidas en esta semana, indicó el secretario del ayuntamiento, Adolfo Suárez.

“Por esta ocasión no se determinó que hubiera ley seca. La verdad, estamos conmemorando un año más, una independencia nacional que es motivo de convivencia. Hemos visto que lejos de, al hecho de que tu prohibas, al contrario, aumentamos otro tipo de negocios y sale hasta contraproducente”, comentó en entrevista con este medio digital.

Indicó que el cabildo no sesionó sobre este tema en su última reunión, por lo que no se determinó ninguna restricción en la comercialización de bebidas embriagantes.

Detalló que la tarea de la presidencia municipal estará enfocada en revisar que los establecimientos que venden bebidas alcohólicas cumplan con los horarios establecidos de cierre, así como las restricciones de aforo por cuestiones sanitarias.

Agregó que con este tipo de acciones, en lugar de percibirse un control por parte de la ciudadanía, se genera una mayor movilidad para comprar alcohol en otras zonas del estado, sin mencionar que las bebidas se venden de manera clandestina a un mayor precio, por lo que se prefirió no emitir ninguna medida.

Por ello, el funcionario invitó a la población a mantener las medidas de prevención al Covid-19, así como a evitar percances durante estas fiestas patrias.