No habrá impunidad en el caso Ponzi: De la Torre

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Advierte el secretario de Comunicación Social del gobierno del estado, Enrique de la Torre, que no habrá impunidad para responsables del caso Ponzi, en el que desviaron recursos públicos hacia fondos basura para generar “supuestos” rendimientos.

Relató que en lo que corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA), la semana pasada se presentó de manera forma la denuncia ante la Fiscalía.

-¿Ya tienen identificados a los responsables?

-En el caso del ISSSSPEA no, al menos la semana pasada se presentó la denuncia y conforme avancen las investigaciones saldrán las investigaciones y se harán las querellas correspondientes.

-¿En Aguascalientes a cuánto asciende el fraude que alcanzó a varias instituciones?

-Los montos también se irán dando conforme a las investigaciones, por lo que todavía saldrán algunas otras cifras a las que se han estado manejando.

-¿Pero no habrá impunidad?

-Eso ténganlo por seguro que se actuará contra los responsables, sea quien sea.