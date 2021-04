No habrá feria de San Marcos pero reina si

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Pese a que no se realizará la Feria Nacional de San Marcos por segundo año consecutivo, se anuncia que si se tendrá reina de la verbena.

En entrevista para el programa Buenos Días Gobernador de Radio BI, el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos Marco Aurelio Hernández Pérez, informó a la conductora Dulce Rodríguez que se realizará el certamen con las jóvenes que se inscribieron en 2020, en un formato aún por definir y en base a los protocolos sanitarios.

“Estamos pensando en hacer algo distinto para no dejar de pasar desapercibida la verbena, estamos estudiando una propuesta para llevar algunos eventos a las colonias, claro que de forma responsable y con aforos controlados”, adelantó.

Subrayó que la reina de la feria forma parte de una tradición, tratándose de una embajadora de Aguascalientes, por lo que es importante que con o sin fiesta se tenga esta figura.

“Vamos a hacer acciones que hagan que la gente viva sus emociones en torno a la feria, si bien la misma como tal no va, pero si se buscarán alternativas, no se, teatro al aire libre, corridas de toros virtuales, las mañanitas a San Marcos, en fin, una serie de eventos para seguir promoviendo nuestra fiesta”, concluyó.