No habrá estands de partidos políticos en la Feria de San Marcos: Paquín 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Dentro de los mil 600 espacios comerciales en el perímetro ferial, no se tuvo ninguna autorización para la colocación de stands de partidos políticos, aseguró el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, “Paquín”.

Recordó que los últimos espacios que se permitieron para partidos políticos fue durante el sexenio del priista, Carlos Lozano de la Torre en el pasillo del hotel Fiesta Americana a la plaza de toros Monumental.

“En aquel tiempo si se permitieron, luego se quitaron y hasta la fecha que yo recuerde no han tenido más espacios para partidos políticos”, resaltó.

-¿Pero si se les puede permitir.

-Los espacios para renta de la feria están todos vendidos y no tengo ningún partido político con un espacio, concluyó la charla con medios de comunicación.