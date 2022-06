No habrá en estas elecciones campaña de incentivos para quienes voten 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Miguel Ángel Breceda Solís, adelantó que no se contempló para estas elecciones del 5 de junio, campañas de incentivos para premiar a votantes.

Acto seguido anotó que no se dieron las condiciones para poder establecer entre los comerciantes algunos beneficios como en anteriores procesos en donde con el hecho de mostrar su dedo en señal de que ya habían acudido a las urnas se les realizaba algún obsequio o se hacían acreedores a algún descuento.

Posteriormente Breceda explicó que esto se debió al hecho de que al estar en una recuperación por la pandemia, no se quiso comprometer a los comerciantes en materia económica y lo que estos incentivos por muy pequeños que fueran hubieran afectado a sus bolsillos.

“Seguramente en otros procesos lo volveremos a implementar, siempre hemos sido un organismo activo que nos interesa la participación, sin embargo insisto que no hubo las condiciones económicas en esta ocasión”, finalizó el líder del comercio organizado.