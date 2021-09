“No habrá curva de aprendizaje”: alcalde electo de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alcalde electo Leonardo Montañez Castro adelantó la posible continuidad de titulares de áreas en cuanto a la conformación del futuro gabinete municipal, aunque rechazó establecer una posible cifra de quienes le acompañarán en la toma de posesión de octubre entrante.

“Estamos trabajando en ello. Ustedes saben que la gente del gabinete es gente que ha tenido una continuidad, que han dado resultados y una vez que iniciemos el gobierno, ya dependiendo de cada una de las áreas, se evaluará quienes seguirán en su cargo”, declaró Montañez Castro, en entrevista con elclarinete.com.mx

– ¿Pero ya tienes un porcentaje de cuántos?

– No, porcentaje no. Afortunadamente vamos a contar con la ventaja de que no iniciamos en cero, sino que ya iniciamos con un equipo que ha estado trabajando y donde la curva de aprendizaje no será nuestro problema. Creo que eso es importante en la continuidad que se da en nuestro sistema democrático.

– ¿No van a llegar a aprender?

– Esa es una de las grandes diferencias y de las aportaciones cuando hay una continuidad, que no tienes que iniciar de cero, que las áreas ya se han profesionalizado. Ya ves que antes se decía que el primer año llegabas a aprender, el segundo a implementar y el tercero ya ibas de salida.

El alcalde electo por el Partido Acción Nacional abundó que en breve iniciará de manera formal el proceso de entrega recepción con el municipio que ahora encabeza la alcaldesa interina Juana Cecilia Ortiz.

“Estamos a punto de iniciar. Ya tuve una reunión con Ceci López, ya acordamos un cronograma de actividades y próximamente iniciaremos ese proceso”, informó.

– ¿Sería la siguiente semana?

– Es aproximadamente en dos semanas, pero sí estamos ya haciendo un recorrido por algunas áreas del municipio para conocer el diagnóstico y tener toda la comunicación.

Leonardo Montañez fue electo alcalde por el PAN en las votaciones de junio pasado y tomaría protesta el próximo 15 de octubre.