No habrá cambios en mandos policiacos: Leo Montañez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Tras lamentar el homicidio de un adulto mayor en una concurrida vialidad capitalina la mañana del miércoles, el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, afirmó que ‘seguiremos trabajando, reforzando y viendo que es lo que podemos mejorar en nuestros protocolos’.

Asimismo negó que se vayan a dar cambios en los mandos encargados de la seguridad en la ciudad, interrogado sobre relevos o modificaciones puntualizó ‘no, no, por el momento no hay tal planteamiento sino seguir trabajando’.

Luego precisó, ‘estamos ahorita en un proceso de formación de 78 nuevos cadetes, esperamos este año llegar a 100 para poder tener una mayor cobertura, una mayor presencia, más rondines, y desde luego que estamos trabajando para ello para poder incrementar la presencia en las calles esperamos este año concluir con 100 nuevos cadetes que se gradúen como policías básicos’.

Sobre si se les está saliendo la seguridad de las manos, Montañez Castro respondió ‘es algo muy lamentable, y pues decirles que desde nuestra parte seguiremos trabajando, reforzando y viendo qué es lo que podemos mejorar en nuestros protocolos’.

El primer edil panista subrayó sobre las acciones que se realizan, ‘ustedes saben que se están haciendo, sí se hacen operativos, no de ahora si se hacen operativos contra el tema de quienes conducen vehículos, no solamente los motociclistas, sino que revisan los permisos, quien no trae placa, quienes traen vidrios polarizados sí se está trabajando en ello, hay diversos operativos, y bueno sobre todo para quienes conducen este tipo de vehículos y no cuentan con toda la normatividad’.

Si las mismas habrán de reforzarse indicó ‘pues no podemos bajar la guardia tenemos que seguir trabajando tenemos que realizar todo lo que se tenga que hacer para mejorar’, tras lo cual aseveró que el llamado a los uniformados es a ‘que sigan trabajando, que sigamos innovando, eso es algo que yo siempre les pido, que veamos que cosas podemos hacer adicionales y que siempre tenemos que estar pues tratando de mejorar, y bueno ustedes saben es un tema que ahorita está el tema de la Fiscalía y pues se están haciendo las investigaciones’.