No habrá bono sexenal para burócratas. “Que le den gracias a Dios que tienen trabajo”: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador panista, Martín Orozco Sandoval aseguró que no habrá bono sexenal para los trabajadores del estado como se ha especulado.

Expresó que “deben darle gracias a Dios” de que seguirán teniendo empleo en un ambiente muy distinto a la iniciativa privada.

El gobernante externó “aquí en el servicio público se tienen hasta 15 días de vacaciones por semestre y un aguinaldo de 38 días ¿no es para darle gracias a Dios y no andar inventando bonos?”, remarcó.

Durante su presencia en el programa Buenos Días Gobernador que se transmite en Radio BI enfatizó que a todos y cada uno de los trabajadores se les pagó en tiempo y forma cada día laborado, con o sin pandemia aunque muchos quisieron engañar y decían que eran de sectores vulnerables y no lo eran, existiendo de todo en la viña del señor.

Finalmente Orozco aseveró que habrá finiquito para aquellos trabajadores de confianza que saldrán de la administración, tal y como lo marca la ley.