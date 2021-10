No habrá absolución, ni patentes de corso para nadie que haya afectado al patrimonio: Rodríguez 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El contralor estatal, Arnoldo Rodríguez, sentenció que no habrá absoluciones, ni patentes de corso para nadie que haya afectado al patrimonio del estado, trátese de quién se trate.

El funcionario añadió que aún de la presente administración se han sancionado a servidores públicos, recordando los casos de catastro, registro público de la propiedad, transporte público, entre otros casos y adelantando que la próxima semana saldrán nuevas resoluciones, aunque se reserva los casos y dependencias.

“No habrá impunidad para nadie y si efectivamente hay un daño al erario se instala el procedimiento y se sanciona”, recalcó.

Habló además de casos de la pasada administración en donde ya se sancionó no sólo a los servidores públicos, sino a mismas constructoras como ocurrió con aquellas que participaron en la creación del paso a desnivel de F. Elizondo en donde el contratista tuvo que devolver 5.3 millones de pesos al estado por anomalías, siendo la primera vez que no sólo van contra funcionarios, sino contra externos.

-¿Cuánto está aún pendiente de solventar de auditorías?.

-Haber de 2018 traemos pendientes 2,300 millones de pesos que ya se mando la solventación, estando a la espera de que se nos resuelva y aunque se ha ido bajando la cantidad no ha sido significativo, mientras que en 2019 prácticamente no hubo devolución de recursos y tengo observaciones por 126 millones de pesos en donde se están instaurando los procedimientos de responsabilidad y serán resueltos en este mismo año.