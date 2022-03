No ha habido despidos aún en el sector automotriz de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A pesar de las complicaciones en la producción a falta de componentes electrónicos, no se han dado despido en la industria automotriz local, aseguró el secretario de Desarrollo Económico del estado, Manuel Alejandro González Martínez.

-¿Entonces no hay despidos pese a estos paros técnicos que se han dado?

-No, la verdad es que hay que reconocer a las empresas grandes y a las proveedoras que han mantenido la plantilla completa, pese a estos paros técnicos.

El responsable de la política económica local confirmó que los paros técnicos continuarán al menos todavía hasta mediados del año.

-¿Con cuántos trabajadores se sostiene la industria automotriz?

-Mira la industria automotriz debe rondar de manera directa unos 55 mil trabajadores y de forma indirecta unos 110 mil trabajares.

Al final insistió en que por fortuna las empresas han soportado los embates de esta crisis y no han recurrido a los despidos de personal en ningún caso.