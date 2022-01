No exigirán certificados de vacunación en centros comerciales, bares y restaurantes de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Descarta el titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Miguel Ángel Piza Jiménez, solicitar certificados de vacunación para accesar a centros comerciales, bares, cantinas y restaurantes.

-¿Doctor ya tenemos los certificados de vacunación, en ese sentido se ha pensado en la posibilidad de que los no vacunados no ingresen a espacios como el agropecuario, centros comerciales o lugares en general de esparcimiento?

-Bueno, en estos momentos no está considerado como un requisito para acceder a algún centro comercial, un antro o restaurante que presenten su certificado completo de vacunas, creo que estamos apelando primero a la reducción de movilidad que es lo único que ha funcionado para disminuir los contagios por covid.

El encargado de la salud en el estado descartó medidas coercitivas para obligar a las personas a vacunarse, por lo que continuará siendo un proceso voluntario.

Apeló a la conciencia de las personas que faltan por vacunarse a que hagan acudan por un tema de salud, sin aplicar acciones de obligatoriedad para nadie.