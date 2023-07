‘No estoy preocupado por mi futuro, sólo quiero mejorar’: Checo Pérez

Redacción

UK.- La información que indica que Red Bull miraría a posibles sucesores para poner al lado de Max Verstappen, “no le importa mucho” a Sergio Checo Pérez, quien tampoco se interesa en que haya rumores sobre su futuro.

Y es que el mexicano está concentrado en sí mismo y en su desempeño en la pista, al tiempo que dice que tiene “plena confianza” en su equipo.

Hasta ahora, el desempeño en la pista durante los últimos cinco fines de semana de carrera no ha sido muy bueno; especialmente los sábados sufre, pues no logra llegar a la Q3 desde la carrera de Miami.

En Silverstone ni siquiera estuvo en la Q2 y comenzó decimosexto; en tanto que durante el GP subió a sexto para limitar el daño, pero la diferencia con Verstappen ahora es de 99 puntos; aunque la crítica no interesa a Pérez

En declaraciones a medios de comunicación Pérez se refirió brevemente sobre los rumores que han surgido respecto de su futuro en Red Bull y nombres como Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda y Alex Albon que se mencionan como posibles sucesores.

En este sentido dijo: “Realmente no me importa. Si soy honesto, llevo 13 años en la Fórmula 1 y lo he visto y experimentado todo”, luego mencionó ‘no estoy preocupado por eso. Estoy enfocado principalmente en hacer que mi temporada vuelva a funcionar y en asegurarme de seguir disfrutando de las carreras’.

A decir de Checo Pérez, siente el respaldo de Christian Horner, Helmut Marko y Red Bull, y se enfoca principalmente en rendir en la pista, y abunda “sí, tengo todo el apoyo de Helmut y Christian. Todo el equipo está totalmente detrás de mí y saben lo que puedo hacer. Conocen mi potencial y me apoyan totalmente”.

Es de mencionar que por ahora, el mexicano tendrá que concentrarse en mantener a raya a Lewis Hamilton y Fernando Alonso por la segunda posición en el Campeonato y ayudar a Red Bull a lograr otro título de constructores consecutivo.

*Con información de GPFans.